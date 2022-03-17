С начала военных действий украинцы обналичили 35,5 миллиардов гривен

Как сообщает глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, с начала военных действий украинцы сняли с гривневых счетов 35,5 миллиарда гривен.

Отметим, что объем ликвидности банковской системы, размещенный на корсчетах и ​​в депсертификатах НБУ, вырос почти до 200 миллиардов гривен из-за сокращения остатка средств на казначейском счете правительства.

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Что заявил глава совета НБУ

Избыток ликвидности помогает банкам беспрепятственно выполнять платежные функции даже в условиях оттока гривни во внебанковское наличное обращение, которое за период с начала военных действий превысило 35,5 миллиарда гривен,

– написал Данилишин.

По словам Данилишина, высокий уровень ликвидности банковской системы обуславливает удержание ставок по межбанковским операциям на уровне нижнего предела ставок по операциям постоянного доступа НБУ (9%) и сокращение спроса банков на кредиты рефинансирования НБУ, предоставляемые по ставке 11%.

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