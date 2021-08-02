За год переводы выросли на 16%, то есть увеличились на 155 миллионов долларов. Из общей суммы 782 миллиона – это чистая оплата труда, еще 327 – частные переводы.

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К слову, в отчете указаны официальные и неформальные переводы. Сумма последних составляет 416 миллионов долларов, а официальных – 693.

Какой будет сумма переводов до конца года

В марте в Нацбанке прогнозировали, что к концу 2021 года заробитчане могут перевести в Украину около 13 миллиардов долларов. Это на целых 8% больше, чем в предыдущем 2020 году.

Предполагали, что объемы переводов вырастут из-за восстановления экономики в государствах, где больше всего работает украинцев. Повлияет на цифру и упрощение пересечения границ из-за смягчения карантина.

Сколько денег перечислили в 2020 году

В 2020 году гастарбайтеры перевели в Украину более 12 миллиардов долларов. Несмотря на карантин, по сравнению с 2019 годом, эта сумма выросла на 200 миллионов.

В 2019 году было 11,921 миллиарда.