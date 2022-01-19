С начала года транзит газа через Украину – минимальный

Объем транзита российского газа через Украину с начала года составил 52,4 миллиона кубометров. Это минимальный показатель за последние четыре года.

"Газпром" не бронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на февраль, хотя такая возможность была. Об этом заявил глава украинской ГТС Сергей Макогон.

Ранее "Газпром" снизил транзит газа через Украину в Словакию втрое с начала 2022 года

Рекордно низкие объемы транзита

За 16 дней января 2019 года среднесуточный объем транзита составил более 250 миллионов кубометров.

В 2020 году – 83,4 миллиона кубометров,

В 2021 году – 124,6 миллиона кубометров,

В 2022 году – всего 52,4 миллиона кубометров. Это рекордно низкий показатель.

Макогон подчеркнул, что это свидетельствует о том, что "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период. В то же время Москва продолжает давить на Европу для запуска "Северного потока-2".

По словам чиновника, во время первого в 2022 году месячного аукциона по распределению мощностей на февраль участники рынка забронировали более 195 миллионов кубометров мощностей для импорта газа. Хотя есть возможность заказать в 5 раз больше.

Какие условия выдвигает Россия

Москва накануне заявила, что готова увеличить поставки газа в Европу. В то же время, страна-агрессор выдвигает для этого определенные условия – хочет, чтобы с ней заключали долгосрочные контракты.

Объем транзита газа из России в Евросоюз постоянно уменьшается. Еще в ноябре 2021 года он упал до 57 миллионов кубометров газа.

Текст поста Сергея Макогона:

По результатам первого в 2022 году месячного аукциона по распределению мощностей на февраль участники рынка забронировали более 195 млн куб. м мощностей для импорта газа, из которых 124,8 млн. куб. м (4,46 млн м3/сутки) на виртуальной точке "Берег" (Венгрия) и 70,3 млн куб. м (2,51 млн м3/сутки) – на точке "Будинце" (Словакия).

Хотя есть возможность заказать в пять раз больше. Ведь еще в декабре прошлого года, учитывая кризисную ситуацию на рынке газа, оператор ГТС Украины предусмотрительно увеличил гарантированные мощности для импорта газа на 30% – до 35 млн куб. м в сутки. Теперь для бронирования доступно 27 млн ​​куб. м из Словакии и увеличены до 8 млн. куб. м гарантированы мощности из Венгрии. В 2021 году 90% газа Украина импортировала виртуальным реверсом именно из Венгрии, что продемонстрировало рыночный спрос на венгерско-украинский маршрут транспортировки газа.

Что касается объемов транзита газа, то "Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, несмотря на такую ​​возможность. К слову, за первые 16 суток в январе 2019 года среднесуточный объем транзита составлял более 250 млн куб. м газа, в "ководном" 2020-м – 83,4 млн куб. м, в 2021 году – 124,6 млн куб. м, в 2022-м – всего 52,4 млн куб. м газа. Выводы напрашиваются сами за себя – "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период и давление на Европу с целью запуска "Северного потока-2" продолжается.