"Газпром" не бронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на февраль, хотя такая возможность была. Об этом заявил глава украинской ГТС Сергей Макогон.

Ранее "Газпром" снизил транзит газа через Украину в Словакию втрое с начала 2022 года

Рекордно низкие объемы транзита

За 16 дней января 2019 года среднесуточный объем транзита составил более 250 миллионов кубометров.

В 2020 году – 83,4 миллиона кубометров,

В 2021 году – 124,6 миллиона кубометров,

В 2022 году – всего 52,4 миллиона кубометров. Это рекордно низкий показатель.

Макогон подчеркнул, что это свидетельствует о том, что "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период. В то же время Москва продолжает давить на Европу для запуска "Северного потока-2".

По словам чиновника, во время первого в 2022 году месячного аукциона по распределению мощностей на февраль участники рынка забронировали более 195 миллионов кубометров мощностей для импорта газа. Хотя есть возможность заказать в 5 раз больше.

Какие условия выдвигает Россия

Москва накануне заявила, что готова увеличить поставки газа в Европу. В то же время, страна-агрессор выдвигает для этого определенные условия – хочет, чтобы с ней заключали долгосрочные контракты.

Обратите внимание! Объем транзита газа из России в Евросоюз постоянно уменьшается. Еще в ноябре 2021 года он упал до 57 миллионов кубометров газа.

Текст поста Сергея Макогона:

По результатам первого в 2022 году месячного аукциона по распределению мощностей на февраль участники рынка забронировали более 195 млн куб. м мощностей для импорта газа, из которых 124,8 млн. куб. м (4,46 млн м3/сутки) на виртуальной точке "Берег" (Венгрия) и 70,3 млн куб. м (2,51 млн м3/сутки) – на точке "Будинце" (Словакия).

Хотя есть возможность заказать в пять раз больше. Ведь еще в декабре прошлого года, учитывая кризисную ситуацию на рынке газа, оператор ГТС Украины предусмотрительно увеличил гарантированные мощности для импорта газа на 30% – до 35 млн куб. м в сутки. Теперь для бронирования доступно 27 млн ​​куб. м из Словакии и увеличены до 8 млн. куб. м гарантированы мощности из Венгрии. В 2021 году 90% газа Украина импортировала виртуальным реверсом именно из Венгрии, что продемонстрировало рыночный спрос на венгерско-украинский маршрут транспортировки газа.

Что касается объемов транзита газа, то "Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, несмотря на такую ​​возможность. К слову, за первые 16 суток в январе 2019 года среднесуточный объем транзита составлял более 250 млн куб. м газа, в "ководном" 2020-м – 83,4 млн куб. м, в 2021 году – 124,6 млн куб. м, в 2022-м – всего 52,4 млн куб. м газа. Выводы напрашиваются сами за себя – "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период и давление на Европу с целью запуска "Северного потока-2" продолжается.