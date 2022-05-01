Начал работу газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву: залог стабильности региона

Начал работать газопровод GIPL, обеспечивающий важное газовое сообщение между Польшей и Литвой. Этот шаг позволил эффективно расширить европейский газовый рынок.

Об этом сообщили в компании Amber Grid. Она является оператором газотранспортной системы Литвы и отвечает за передачу природного газа.

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Гарантия независимости рынка Балтии

В общей сложности соединение GIPL имеет длину 508 километров. Оно действительно необходимо, поскольку интегрирует страны европейский газовый рынок страны Балтии и Финляндию. Следовательно, обеспечивается и независимость Балтийского региона.

Сегодня газ транспортируется в Польшу, но в зависимости от потребностей рынка газ будет транспортироваться как в Литву, так и в Польшу. Это веха в истории развития энергетической независимости между Литвой и Польшей, особенно в контексте безопасности газоснабжения.

– отметили в Amber Grid.

Там добавили, что это очень важно с учетом нынешних геополитических условий. Кроме того, надежная инфраструктура бесперебойного энергетического обмена в любом случае является одним из ключевых элементов экономического роста.



Газопровод GIPL на карте / Изображение Eadaily

Сколько газа будут транспортировать по этому пути

В компании поделились и своими планами на ближайшее время. В течение пяти месяцев мощность транспортировки газа из Литвы в Польшу достигнет 217 тысяч кубических метров в час.

То есть за год таким образом смогут доставлять около 2 миллиардов кубических метров природного газа. Однако впоследствии эти цифры могут возрасти.

Еще будет "официальное открытие"

Пока первые потоки газа транспортируются, однако еще не было торжественного запуска. Церемония ввода GIPL в эксплуатацию состоится в литве 5 мая.

На это событие прибудут:

Президенты Литвы, Польши и Латвии.

Комиссар ЕС по энергетике.

Министры энергетики стран Балтии и Польши

Руководители операторов газотранспортной системы Литвы и Польши, реализовавшие проект.

Европа будет строить и другие газопроводы

1 мая стало известно, что страны Восточной Европы начали новое сотрудничество в сфере энергетики. Она касается разработки проектов, которые помогут противостоять России на газовом рынке. Ведь сейчас для всего Евросоюза очень важно полностью отказаться от российских поставок.

Планируется по меньшей мере 3 газопровода между разными государствами:

Грецией и Болгарией;

Румынией и Болгарией;

Чехией и Польшей.

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