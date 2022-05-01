Начал работу газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву: залог стабильности региона
Источник:Amber Grid
Начал работать газопровод GIPL, обеспечивающий важное газовое сообщение между Польшей и Литвой. Этот шаг позволил эффективно расширить европейский газовый рынок.
Об этом сообщили в компании Amber Grid. Она является оператором газотранспортной системы Литвы и отвечает за передачу природного газа.
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Гарантия независимости рынка Балтии
В общей сложности соединение GIPL имеет длину 508 километров. Оно действительно необходимо, поскольку интегрирует страны европейский газовый рынок страны Балтии и Финляндию. Следовательно, обеспечивается и независимость Балтийского региона.
Сегодня газ транспортируется в Польшу, но в зависимости от потребностей рынка газ будет транспортироваться как в Литву, так и в Польшу. Это веха в истории развития энергетической независимости между Литвой и Польшей, особенно в контексте безопасности газоснабжения.
– отметили в Amber Grid.
Там добавили, что это очень важно с учетом нынешних геополитических условий. Кроме того, надежная инфраструктура бесперебойного энергетического обмена в любом случае является одним из ключевых элементов экономического роста.
Газопровод GIPL на карте / Изображение Eadaily
Сколько газа будут транспортировать по этому пути
В компании поделились и своими планами на ближайшее время. В течение пяти месяцев мощность транспортировки газа из Литвы в Польшу достигнет 217 тысяч кубических метров в час.
То есть за год таким образом смогут доставлять около 2 миллиардов кубических метров природного газа. Однако впоследствии эти цифры могут возрасти.
Еще будет "официальное открытие"
Пока первые потоки газа транспортируются, однако еще не было торжественного запуска. Церемония ввода GIPL в эксплуатацию состоится в литве 5 мая.
На это событие прибудут:
- Президенты Литвы, Польши и Латвии.
- Комиссар ЕС по энергетике.
- Министры энергетики стран Балтии и Польши
- Руководители операторов газотранспортной системы Литвы и Польши, реализовавшие проект.
Европа будет строить и другие газопроводы
1 мая стало известно, что страны Восточной Европы начали новое сотрудничество в сфере энергетики. Она касается разработки проектов, которые помогут противостоять России на газовом рынке. Ведь сейчас для всего Евросоюза очень важно полностью отказаться от российских поставок.
Планируется по меньшей мере 3 газопровода между разными государствами:
- Грецией и Болгарией;
- Румынией и Болгарией;
- Чехией и Польшей.
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