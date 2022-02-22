Какова ситуация в банковской сфере Украины
Волатильность депозитов является умеренной и контролируемой. Она частично обусловлена реакцией на информационное давление, однако не имеет никаких панических признаков, ведь касается преимущественно текущих счетов.
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В то же время объем срочных депозитов с начала года был значительно стабильнее.
Банки имеют надлежащий запас прочности и достаточно ресурсов, в частности высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенные отливы в случае их наступления,
– заверили в Нацбанке.
С 2014 году Нацбанк постоянно учитывает риск полномасштабной войны, поэтому имеет четкий план реагирования. Все для того, что обеспечить надежное и стабильное функционирование банковской системы и сохранить вклады украинцев в особый период.
Чего касаются наработки НБУ в случае войны:
- обеспечение стабильного функционирования банков и системы электронных платежей,
- удовлетворение потребностей клиентов в наличности,
- надежной защиты вкладов украинцев.
Особое внимание регулятор уделяет усилению устойчивости банковской системы к кибератакам, а также защиты банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве.
Если ситуативные факторы будут усиливать угрозу для стабильности денежной единицы Украины, то Нацбанк оперативно применит комплекс монетарных инструментов.
Угроза на Донбассе
- Владимир Путин 21 февраля признал своих наемников на Донбассе. Россия официально ввела свои войска на временно оккупированную территорию Восточной Украины.
- Киев считает такие действия агрессора нарушением территориальной целостности нашего государства. Совет нацбезопасности и обороны теперь работает в режиме 24 на 7.
- США, Великобритания, Япония, Польша, Франция и еще ряд стран пообещали ввести против России санкции.
- Германия уже остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2".
- МИД Украины обратился к Владимиру Зеленскому с инициативной разорвать дипломатические отношения с Кремлем.
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