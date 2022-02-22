Какова ситуация в банковской сфере Украины

Волатильность депозитов является умеренной и контролируемой. Она частично обусловлена реакцией на информационное давление, однако не имеет никаких панических признаков, ведь касается преимущественно текущих счетов.

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В то же время объем срочных депозитов с начала года был значительно стабильнее.

Банки имеют надлежащий запас прочности и достаточно ресурсов, в частности высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенные отливы в случае их наступления,

– заверили в Нацбанке.

С 2014 году Нацбанк постоянно учитывает риск полномасштабной войны, поэтому имеет четкий план реагирования. Все для того, что обеспечить надежное и стабильное функционирование банковской системы и сохранить вклады украинцев в особый период.

Чего касаются наработки НБУ в случае войны:

обеспечение стабильного функционирования банков и системы электронных платежей,

удовлетворение потребностей клиентов в наличности,

надежной защиты вкладов украинцев.

Особое внимание регулятор уделяет усилению устойчивости банковской системы к кибератакам, а также защиты банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве.

Если ситуативные факторы будут усиливать угрозу для стабильности денежной единицы Украины, то Нацбанк оперативно применит комплекс монетарных инструментов.

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