Курс гривны на межбанковском валютном рынке обесценился на 0,5%. Девальвация происходила из-за преобладания спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны клиентов банков.

Речь идет о преобладании в среднем на 35 миллионов за день, которое частично закрывали за счет валютной позиции банков. Об этом на своей странице в фейсбуке написал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

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Эксперт сообщил, что Национальный банк Украины третью неделю подряд воздерживался от проведения операций на валютном рынке. Причиной соответствующей ситуации были условия умеренного давления на обменный курс гривны, отметил Данилишин.

На наличном валютном рынке во второй декаде ноября продажа населением иностранной валюты превышала покупку,

– рассказал председатель Совета НБУ.

Преобладание покупки над продажей

Также эксперт отметил, что в целом по результатам ноября – покупка населением иностранной валюты впервые с начала 2020 года преобладала ее продажу.

Чистая продажа наличной иностранной валюты банками составила примерно 135 миллионов долларов, отметил Богдан Данилишин. По его словам, положительное сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2020 года составляет почти 750 миллионов долларов.

Справка. Согласно информации Нацбанка, по состоянию на 1 декабря 2020 года, 1 доллар стоит 28 гривен 50 копеек, что на 3 копейки больше, чем 30 ноября. В то же время евро оценили в 34 гривны 15 копеек, что на 19 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.