Миссия Европейского департамента МВФ с 11 января начала работу по первому пересмотру программы для Украины в формате stand-by. В Нацбанке отреагировали на шансы пересмотра программы.

Что заявили в НБУ Сейчас наблюдается прогресс в рассмотрении соответствующего вопроса. Об этом заявил председатель Нацбанка Кирилл Шевченко, пишет "Интерфакс-Украина". Читайте также МВФ может предоставить Украине транш в ближайшее время, – Bank of America Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры пока идут, прогресс, безусловно, есть,

– сказал Шевченко. Заметим, миссия Международного валютного фонда работала в течение 21-23 декабря 2020 года. Впоследствии она ушла на каникулы из-за зимних праздников. Главное о программе МВФ для Украины 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины. Ее сумма составляет около 5 миллиардов долларов.

Транш в размере 2,1 миллиарда долларов выделили сразу.

Далее запланировали 4 пересмотра программы: по итогам июня, сентябре и декабре 2020 года, а также июня 2021 года.

Однако график просмотра нарушили и программу фактически поставили "на паузу".

Миссия возобновила свою работу 21 декабря прошлого года.

По прогнозам аналитиков Bank of America, МВФ может отправить Украины следующий транш уже в первом квартале 2021 года.

Впрочем, существует вероятность, что Фонд отсрочит транш из-за решения правительства об установлении предельной цены на газ.