Нацбанк выпустит памятную монету "Иван Поддубный": как она будет выглядеть

Национальный банк с 5 октября введет в обращение памятную монету "Иван Поддубный" в честь знаменитого украинского борца. Ее номинал будет 2 гривны.

Что известно о памятной монет

Монета будет изготовлена ​​из нейзильбера. На аверсе монет сверху будет размещен логотип Банкнотно-монетного двора.

Читайте также Курс гривны к доллару укрепился: в НБУ назвали причины

Также на монете вокруг изображения земного шара в центре будут надписи "Украинский богатырь" и "Чемпион чемпионов". С ее сторон – стилизованные сцены борьбы, номинал монеты, надпись "Украина", а сбоку указан год чеканки – 2021.

Согласно описанию, на реверсе размещен портрет Ивана Поддубного, годы жизни спортсмена – 1871 – 1949, и надпись "Украинский богатырь".

Как будет выглядеть памятная монета "Иван Поддубный" / Скриншот с сайта НБУ