Нацбанк введет в обращение памятную монету "Год Тигра"
6 декабря 2021 , 16:35Читати новину українською
Источник:Нацбанк
Национальный банк 9 декабря вводит в обращение памятную монету "Год Тигра". Ее номинал составит 5 гривен.
Памятных монет выпустят 20 тысяч
Монету посвятили одному из животных двенадцатилетнего восточного календаря. Ее выпустят тиражом в 20 тысяч штук.
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На аверсе монеты разместили:
- вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "Украина",
- на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря,
- в центре круга – стилизованное часы со стрелкой, указывающей на тигра – символ года,
- под стрелкой – "2022",
- внизу слева надпись полукругом "5 гривен",
- на матовом фоне изображены стилизованные под украинские вырезки символы каждого времени года: снежинка, цветок, ягода, листок и логотип Банкнотно-монетного двора.
Аверс памятной монеты / Фото НБУ
На реверсе монеты изображены:
- стилизованный символ восточного календаря 2022 года – тигр,
- по кругу его окружают стилизованные символы, присущие каждому времени года: снежинки, цветки, плоды, ветви.
Реверс монеты "Год Тигра" / Фото НБУ
Последние памятные монеты от НБУ
- С 1 декабря в обращение ввели памятные монеты, посвященные львовскому Гарнизонному храму. Всего выпустили 35 тысяч монет в честь 10 лет со дня возобновления деятельности храма. Их изготовили из нейзильбера. Вес чистого драгоценного металла составляет 16,5 грамма, а диаметр – 35 миллиметров.
- 11 ноября в обращении появились монеты "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины". Их выпустили 1 миллион штук из сплава на основе цинка с покрытием никелем.