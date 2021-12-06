Нацбанк введет в обращение памятную монету "Год Тигра"

Национальный банк 9 декабря вводит в обращение памятную монету "Год Тигра". Ее номинал составит 5 гривен.

Памятных монет выпустят 20 тысяч

Монету посвятили одному из животных двенадцатилетнего восточного календаря. Ее выпустят тиражом в 20 тысяч штук.

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На аверсе монеты разместили:

вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "Украина",

на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря,

в центре круга – стилизованное часы со стрелкой, указывающей на тигра – символ года,

под стрелкой – "2022",

внизу слева надпись полукругом "5 гривен",

на матовом фоне изображены стилизованные под украинские вырезки символы каждого времени года: снежинка, цветок, ягода, листок и логотип Банкнотно-монетного двора.



Аверс памятной монеты / Фото НБУ

На реверсе монеты изображены:

стилизованный символ восточного календаря 2022 года – тигр,

по кругу его окружают стилизованные символы, присущие каждому времени года: снежинки, цветки, плоды, ветви.



Реверс монеты "Год Тигра" / Фото НБУ

Последние памятные монеты от НБУ

С 1 декабря в обращение ввели памятные монеты, посвященные львовскому Гарнизонному храму. Всего выпустили 35 тысяч монет в честь 10 лет со дня возобновления деятельности храма. Их изготовили из нейзильбера. Вес чистого драгоценного металла составляет 16,5 грамма, а диаметр – 35 миллиметров.

11 ноября в обращении появились монеты "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины". Их выпустили 1 миллион штук из сплава на основе цинка с покрытием никелем.

В 2010 году НБУ также выпускал памятную монету "Год Тигра". Тогда монет номиналом 5 гривен также было 20 тысяч. Цена одной составляла 298 гривен, а по состоянию на 2020 год – 610 гривен.