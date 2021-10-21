Объем международных резервов Украины
Регулятор ожидает, что они будут на уровне 31,1 миллиарда долларов в 2021 году. Напомним, что в сентябре международные резервы Украины сократились на 9,2% и по состоянию на 1 октября текущего года составляли 28,7 миллиарда долларов.
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В НБУ ранее отметили, что на динамику резервов на протяжении сентября повлияли такие факторы, как: операции по управлению по госдолгу, валютные поступления от размещения ОВГЗ, переоценка финансовых инструментов и операции регулятора на межбанке.
Согласно обновленному прогнозу НБУ в последующие годы они сократятся до:
- 30,2 миллиарда долларов в 2022 году (ранее ожидалось 31,6 миллиарда долларов),
- 29,6 миллиарда долларов в 2023 году (ранее ожидалось 31,7 миллиарда долларов).
Что такое международные резервыМеждународные резервы – высоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти.
Источник НБУ