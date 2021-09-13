Нацбанк сохранит гибкий курс гривны к доллару в ближайшее время

По состоянию на 2022 год НБУ сохранит гибкий курс гривны к доллару. Кроме того, приняли решение не таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила о принятии Основных принципов денежно-кредитной политики на 2022 год, а также – среднесрочной перспективы.

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НБУ желает минимизировать использование валютных интервенций. Такое решение приняли, учитывая необходимость развития валютного рынка,

Кроме того, центробанк сообщил, что будет продолжать валютную либерализацию. Ее конечная цель – переход к свободному движению капитала.

Это облегчит ведение бизнеса в стране и улучшит ее инвестиционный климат, что является важной предпосылкой для устойчивого экономического роста,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба также подчеркнула, что основные принципы пришлют в Верховную Раду Украины для ознакомления.

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