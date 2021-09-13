Пресс-служба Национального банка Украины сообщила о принятии Основных принципов денежно-кредитной политики на 2022 год, а также – среднесрочной перспективы.
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НБУ желает минимизировать использование валютных интервенций. Такое решение приняли, учитывая необходимость развития валютного рынка,
Кроме того, центробанк сообщил, что будет продолжать валютную либерализацию. Ее конечная цель – переход к свободному движению капитала.
Это облегчит ведение бизнеса в стране и улучшит ее инвестиционный климат, что является важной предпосылкой для устойчивого экономического роста,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба также подчеркнула, что основные принципы пришлют в Верховную Раду Украины для ознакомления.
Международные резервы Украины достигли максимумов
- Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин сообщил, что международные резервы достигли максимумов за последние 9 лет.
- Все благодаря деньгам от МВФ. Их Украина получила в виде специальных прав заимствования.
- По состоянию на август международные резервы составляли 31,5 миллиард долларов.