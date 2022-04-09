Нацбанк резко сократил продажу валюты из резервов

Национальный банк за 4 – 8 марта резко сократил продажу валюты из резервов. Он продал на межбанковском валютном рынке 222,45 миллиона долларов и 90,39 миллиона евро.

При этом Банк купил 11,50 миллионов долларов. Также он приобрел 5,50 миллиона евро.

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В то же время с начала года НБУ купил на межбанке 1778,8 миллиона долларов и 80,17 миллиона евро. При этом продал 4501,94 миллиона долларов и 1082,65 миллиона евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 2723,14 миллиона долларов и 1002,48 миллиона евро.

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