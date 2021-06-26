НБУ на аукционе продаст почти 46 тонн испорченных монет: фото

Нацбанк Украины решил устроить общенациональный аукцион, на котором продаст изношенные и выведенные из обращения монеты. Их общий вес составляет 45,8 тонны.

На торги выставили монеты номиналами 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек. Предлагаемые монеты портят специально.

Важно Новые деньги: какие банкноты выйдут из обращения и что их заменит

В Нацбанке отметили, что из-за изъятия из оборота монет мелких номиналов за 2020 – 2021 годы накопилось немало лома. Большинство изношенных монет, которые изъяли решением НБУ, утилизируют.

Утилизация монет происходит на Банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом – отчуждается во время аукционов,

– рассказали в НБУ.

Там объяснили, что испорченные монеты преимущественно выкупают ради металла, из которого были изготовлены деньги. Впоследствии его перетапливают.

Аукцион состоится 30 июня 2021 года с 9:00 до 18:00 в электронном виде на площадке zakupki.prom.ua



НБУ продаст испорченные монеты / Фото Нацбанка