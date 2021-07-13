Нацбанк позволит бизнесу покупать валюту без ограничений

Национальный банк планирует в ближайшее время снять ограничения на покупку бизнесом иностранной валюты без обязательств. Регулятор убежден, что такое решение окажет большее влияние на валютный рынок, чем либерализационные меры.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью изданию заявил, что регулятор готов двигаться дальше на пути к валютной либерализации.

Читайте также Прогноз курса доллара на неделю: как решение МВФ повлияет на гривну

Бизнесу разрешат покупать валюту без ограничений

Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, касающегося покупки иностранной валюты под обязательства,

– отметил Гелетий.

По его словам, команда регулятора убеждена, что такое решение будет иметь большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные меры.

"Сейчас мы активно дискутируем на эту тему и финализируем обсуждение относительно модальности. Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет", – уточнил заместитель главы НБУ. Он добавил, что соответствующее решение Центральный банк одобрит уже в ближайшее время.

В финансовые и сфере начал действовать ряд послаблений