Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью изданию заявил, что регулятор готов двигаться дальше на пути к валютной либерализации.
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Бизнесу разрешат покупать валюту без ограничений
Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, касающегося покупки иностранной валюты под обязательства,
– отметил Гелетий.
По его словам, команда регулятора убеждена, что такое решение будет иметь большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные меры.
"Сейчас мы активно дискутируем на эту тему и финализируем обсуждение относительно модальности. Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет", – уточнил заместитель главы НБУ. Он добавил, что соответствующее решение Центральный банк одобрит уже в ближайшее время.
В финансовые и сфере начал действовать ряд послаблений
- С 30 июня в Украине начал действовать ряд послаблений в финансовой сфере в рамках валютной либерализации.
- В частности, уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные деньги в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства.