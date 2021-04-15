Национальный банк Украины 16 апреля 2021 повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%, о чем сообщила пресс-служба учреждения. Таким образом НБУ продлил цикл повышения ставки, которую начал в марте текущего года.

Поднятие учетной ставки

Во время прес брифинга Председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил о том, что правление Нацбанка приняло решение поднять учетную ставку на 1 процентный пунктир до 7,5% годовых.

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Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года,

– отметил Шевченко.

Обратите внимание, что НБУ 5 марта 2021 года уже поднимал учетную ставку впервые с апреля 2019 года. В марте Нацбанк поднял ставку с 6% до 6,5%

Что такое учетная ставка Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Прогноз НБУ

Прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% к концу года, поскольку, учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

Мнение экспертов

Перед принятием Нацбанком решения банкиры некоторых банков выразили свои прогнозы, в частности, отметив, что НБУ может поднять ставку больше прогнозируемой. Ожидалось, что поднятие состоится на уровне 7%. Однако, накануне начальник аналитического отдела "Альфа Банка" Алексей Блинов прогнозировал повышение ставки на 100 базисных пунктиров – до 7,5% годовых.

Значительную роль в недавнем ускорении инфляции играют экзогенные и регуляторные факторы, что существенно ограничивает потенциал управления инфляцией с помощью учетной ставки,

– отмечает Блинов.

В связи с этим наиболее вероятно, что монетарная реакция на инфляцию будет оставаться сдержанной, и "канонический" подход подавления инфляции положительной реальной ставкой так и не будет применен, считает банкир.

А директор департамента стратегического управления банка "Пивденный" Дмитрий Чичкаленко допустил, что повышение учетной ставки возможно и до 8% к концу года.

Хотя рост инфляции и было предсказуемым, однако темпы оказались выше, чем ожидало большинство участников рынка,

– отмечает Чичкаленко.

Банкир считает, что при таких условиях для сдерживания повышения инфляционных ожиданий НБУ будет более решительно повышать ставку.