В то же время НБУ отвергает публичные обвинения в централизации управленческих процессов. Об этом сообщили в Нацбанке Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".
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Коллегиальный подход к принятию решений предполагает периодические профессиональные дискуссии, умение корректировать свою позицию, если в результате общей оценки преимущество получает альтернативное решение,
– отметили в регуляторе.
В Национальном банке добавили, что в НБУ обеспечены возможности для достижения согласия между сторонами, у которых могут быть разные взгляды на одну ситуацию.
В Нацбанке подытожили: "Однако, понимание достигается при условии аргументированного диалога и взаимного желания найти решение проблемы, а не использовать ее для публичных обвинений".
Увольнение руководителей департаментов НБУ
В течение последних нескольких дней об увольнении со своих должностей сообщили 3 руководители департаментов НБУ.
- директор департамента лицензирования Александр Бевз;
- глава департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.
- руководитель департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.
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