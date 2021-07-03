В то же время НБУ отвергает публичные обвинения в централизации управленческих процессов. Об этом сообщили в Нацбанке Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

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Коллегиальный подход к принятию решений предполагает периодические профессиональные дискуссии, умение корректировать свою позицию, если в результате общей оценки преимущество получает альтернативное решение,

– отметили в регуляторе.

В Национальном банке добавили, что в НБУ обеспечены возможности для достижения согласия между сторонами, у которых могут быть разные взгляды на одну ситуацию.

В Нацбанке подытожили: "Однако, понимание достигается при условии аргументированного диалога и взаимного желания найти решение проблемы, а не использовать ее для публичных обвинений".

Увольнение руководителей департаментов НБУ

В течение последних нескольких дней об увольнении со своих должностей сообщили 3 руководители департаментов НБУ.

директор департамента лицензирования Александр Бевз;

глава департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

руководитель департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

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