Нацбанк решил оставить учетную ставку на уровне 6% с 22 января 2021 года. Этот показатель – самый низкий в истории Украины.

Учетную ставку предыдущий раз снизили в июне

О соответствующем решении сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, информирует 24 канал. Снизили учетную ставку до 6% еще в июне 2020 года.

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Летом решение очередного снижения учетной ставки объяснили поддержкой экономики при условии постепенного сворачивания карантина в Украине.

Как менялась учетная ставка в Украине в 2020 году

31 января – снижение до 11%,

13 марта – до 10%,

24 апреля – до 8%.

12 июня – до 6%.

Отметим, что именно от учетной ставки зависят проценты на кредиты и депозиты, а также ипотеку. Влияет она и на уровень инфляции и курс гривны.