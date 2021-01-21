Нацбанк оставил учетную ставку на рекордном минимуме
Нацбанк решил оставить учетную ставку на уровне 6% с 22 января 2021 года. Этот показатель – самый низкий в истории Украины.
Учетную ставку предыдущий раз снизили в июне
О соответствующем решении сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, информирует 24 канал. Снизили учетную ставку до 6% еще в июне 2020 года.
Читайте также Нацбанк изменил правила обмена валюты: что нового
Летом решение очередного снижения учетной ставки объяснили поддержкой экономики при условии постепенного сворачивания карантина в Украине.
Как менялась учетная ставка в Украине в 2020 году
- 31 января – снижение до 11%,
- 13 марта – до 10%,
- 24 апреля – до 8%.
- 12 июня – до 6%.
Отметим, что именно от учетной ставки зависят проценты на кредиты и депозиты, а также ипотеку. Влияет она и на уровень инфляции и курс гривны.
Что такое учетная ставка?
Учетная ставка – монетарный инструмент, с помощью которого устанавливают для банков и финучреждений ориентир по стоимости привлеченных средств. Уровень учетной ставки устанавливает Национальный банк Украины.
Поделиться новостью