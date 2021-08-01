Нацбанк объяснил, почему гривна начала укрепляться

В июле зафиксировали значительное предложение наличной иностранной валюты. Также банки продавали валюту с позиции. Из-за этого на валютном рынке преобладало ревальвационное давление.

Так объяснили укрепление гривны в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. Как известно, обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,1%.

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"В июле на валютном рынке преобладало ревальвационное давление, обусловленное значительным предложением наличной иностранной валюты и продажей банками валюты с позиции", – отметили в обзоре.

Гривна укрепляется: коротко