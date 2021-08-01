Нацбанк объяснил, почему гривна начала укрепляться
1 августа 2021 , 11:44Читати новину українською
Источник:Нацбанк
В июле зафиксировали значительное предложение наличной иностранной валюты. Также банки продавали валюту с позиции. Из-за этого на валютном рынке преобладало ревальвационное давление.
Так объяснили укрепление гривны в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. Как известно, обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,1%.
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"В июле на валютном рынке преобладало ревальвационное давление, обусловленное значительным предложением наличной иностранной валюты и продажей банками валюты с позиции", – отметили в обзоре.
Гривна укрепляется: коротко
- По состоянию на 30 июля Нацбанк установил курс на уровне 26,88 гривны за доллар.
- В то же время, по данным "РБК-Украина", на укрепление гривны повлияла продажа аграриями валюты от экспорта зерна. Такую причину назвали финансовые аналитики. Также назвали повышение учетной ставки НБУ.
- Глава инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак заверил, что в ближайшее время курс доллара США будет колебаться в диапазоне 26,5 – 27,5 гривны за доллар.