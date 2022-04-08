Об этом рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. По его словам, разница между официальным и курсом на черном рынке уже не так значительна, как это было в начале войны.

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Из-за небольшой разницы между такими курсами Нацбанк готов ослаблять определенные ограничения. Хотя частичные послабления уже были – расширение перечня трансграничных переводов для волонтеров и сокращение сроков расчета по экспортно-импортным операциям.

По его словам, вводить ограничения легко. А вот снимать их нужно постепенно.

Для нас главное, что банковская система ликвидна, что она работает. Теперь нужно постепенно возвращать весь объем присущих ей функций, – отметил он.

Напомним, после полномасштабного вторжения России Нацбанк ограничил снятие наличных денег до 100 тысяч гривен в день и зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар.