Об этом рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. По его словам, разница между официальным и курсом на черном рынке уже не так значительна, как это было в начале войны.
Важно Европейцы ошиблись, но мы предупреждали – экономист об отношениях с Россией
Было 40 гривен за доллар, теперь 31 – 32
Из-за небольшой разницы между такими курсами Нацбанк готов ослаблять определенные ограничения. Хотя частичные послабления уже были – расширение перечня трансграничных переводов для волонтеров и сокращение сроков расчета по экспортно-импортным операциям.
По его словам, вводить ограничения легко. А вот снимать их нужно постепенно.
Для нас главное, что банковская система ликвидна, что она работает. Теперь нужно постепенно возвращать весь объем присущих ей функций, – отметил он.
Напомним, после полномасштабного вторжения России Нацбанк ограничил снятие наличных денег до 100 тысяч гривен в день и зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар.
Важно – Резервы НБУ сейчас выше, чем были до войны: смотрите видео