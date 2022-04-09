Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Он объяснил, что этот курс планируют зафиксировать как минимум до окончания военного положения.

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После победы Украины в войне, будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса, как завил Николайчук. В Украине будут постепенно снимать админограничения и сокращать свое участие на рынке.

Этот переход возобновления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений,

– подчеркнул Николайчук.

Напомним, что Национальный банк Украины 24 февраля 2022, в день начала полномасштабной войны, зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 гривны за доллар. Кроме того, в Украине ограничили снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.