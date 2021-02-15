Действия прокурора САП по делу "Роттердам+" свидетельствуют о его неэффективности, – НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро убеждены, что действия прокурора САП по делу "Роттердам+" свидетельствуют о его неэффективности. Поэтому генпрокурора попросили заменить руководителя в производстве.
Источник:НАБУ
В НАБУ заявили, что прокурор, который должен был бы представлять в суде обвинение, дважды необоснованно закрыл дело.
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Кроме того, в бюро добавили, что высказывания прокурора во время заседания комитета Рады являются показательными, потому что есть несоответствие и противоречие его позиции имеющимся материалам.
Одно из самых резонансных расследований в истории Украины – так называемое дело "Роттердам+". По данным НАБУ, размер причиненного ущерба в результате противоправных действий служебных лиц НКРЭКУ и группы компаний ДТЭК превышает 39 миллиардов гривен,
– подчеркнули в НАБУ.
Что этому предшествовало
- Впервые прокурор САП Виталий Пономаренко закрыл дело 27 августа 2020 года. Однако в октябре суд отменил это постановление.
- Детективы НАБУ в ноябре обращались в ВАКС с заявлением об отводе Пономаренко. Правда, им отказали.
- 21 января 2021 года прокурор уже второй раз закрыл уголовное производство по "Роттердам+".
- В конце января генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила судебную проверку прокурора.
Что такое "Роттердам+"?
Это формула, с помощью которой формировали цены на уголь для производства электроэнергии в Украине. В 2016 году решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах.
Формула собирала избыточные расходы. Поэтому украинцы переплатили за "Роттердам+" почти 40 миллиардов гривен.
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