Независимые члены и представители государства в наблюдательном совете компании продолжат работать до избрания и определения новых представителей. Свое обращение относительно событий 28 апреля они обнародовали в СМИ.

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Убытки вызваны неподвластными обстоятельствами, – наблюдательный совет

Правительство сообщило, что в 2020 году "Нафтогаз" понес 19 миллиардов гривен убытков. Однако в наблюдательном совете говорят, такие потери обусловлены обстоятельствами – неподвластными компании.

В рамках своей компетенции мы осуществили оценку результатов работы этого состава правления в 2020 году и считаем их очень высокими, а то и отличными, учитывая условия, в которых работала команда,

– говорится в обращении.

Уже бывший состав наблюдательного совета обратил внимание на накопленную задолженность газсбытов за газ, который компания была обязана им поставлять на условиях возложенных специальных обязанностей. Обязательство не действует еще с августа 2020 года, однако задолженность осталась.

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Несмотря на это бывшая глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд подчеркнула, что вопреки сложным условиям в прошлом году, компания достигла существенного положительного значения свободного денежного потока. Также именно 2020 год стал первым, когда транспортировку природного газа передали "Магистральным газопроводам Украины". А это было крупнейшим источником доходов НАК.

И поэтому мы отмечаем, что результаты командной работы правления в 2020 году считались очень высокими, а при отсутствии годового ущерба были бы отличными. Но ущерб возник из-за неподвластных правлению обстоятельств,

– рассказали в наблюдательном совете.

Обратите внимание! Что касается увольнения Андрея Коболева, то в наблюдательном совете говорят, что это противоречит законодательству.

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