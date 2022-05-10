На украинских заправках исчезнут очереди, – Свириденко о дефиците топлива

из-за войны в Украине возник дефицит горючего. Но в ближайшее время объем поставок из Польши могут существенно увеличить.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам польско-украинского энергетического форума в Варшаве.

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После того, как враг планомерно атаковал топливную инфраструктуру нашей страны, уничтожив Кременчугский НПЗ и ряд крупных нефтебаз, вопрос поставки горючего приобрел оперативное и предметное решение. Юлия Свириденко Вицепремьер-министр экономики Украины

Поставки возрастут

Польша способна обеспечить поступление более 200 тысяч тонн горючего в Украину. А в апреле этот объем составил всего 60 тысяч тонн.

На форуме встретились представители польского и украинского бизнеса, а также логистические предприятия и компании, управляющие топливной инфраструктурой. Вместе они наработали решения, которые позволят увеличить объемы поставок в ближайшее время, убеждает Свириденко.

Важно, что речь идет не о том, чтобы Польша снабжала нас своим топливом, а была большим транзитером для нас. Да, ожидают, что горючее будет поступать от:

США;

региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА);

Германии;

скандинавских стран;

балтийских стран.

При этом его будут доставлять комбинированными видами транспорта и завозить в Украину через польскую границу.



Польско-украинский энергетический форум / Фото из фейсбука Юлии Свириденко

Первые договоренности

Украина уже получила подтверждение от одной из ведущих польских компаний PERN SA относительно дополнительных мощностей. А также синхронизировала графики украинских и польских железных дорог, чтобы поставлять топливо эффективнее и быстрее.

Ожидаем, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди,

– заверила Свириденко.

Дефицит горючего: коротко

Украина была вынуждена переориентироваться полностью на западный рынок горючего с сухопутными путями снабжения.

Усугубили ситуацию обстрелы Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и десятков нефтебаз в Украине.

Также нефтетрейдеры не завозили горючее, поскольку из-за госрегулирования себестоимость была выше разрешенной розничной цены. Да и были проблемы с логистикой из Европы.

Поэтому большие сети АЗС ввели ограничение по объему горючего, которое можно заправить в один бак.

Впоследствии правительство увеличило предельные цены на топливо. Сейчас ищут логистические решения, как увеличить объемы поставок.

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