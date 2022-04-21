Они начинают сидеть на работе по 18 – 20 часов. Об этом в эфире 24 канала сказал экономист Сергей Алексашенко.

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"Люди, которые разбираются в российской экономике на уровне конкретных производственных процессов, понимают, что наступает настоящая катастрофа", – подчеркнул Алексашенко.

Путину не докладывают реальную информацию

По его словам, есть серьезные подозрения, что Владимиру Путину не показывают настоящую ситуацию. Есть мотивы полагать, что глава Кремля получает неадекватную информацию.

Какие санкции на него (Путина – 24 канал) повлияют – сказать сложно. Ведь, в конце концов, их влияние – то, как ему донесут,

– объяснил экономист.

С населением – плохая ситуация

С российским населением, как заметил Алексашенко, ситуация еще хуже. Ведь основным источником информации для них по-прежнему является телевизор.

"Когда у человека есть устоявшийся взгляд на мир, он на все проблемы смотрит именно через этот угол зрения", – сказал экономист.

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