Пока Финляндия не планирует комментировать это. В то же время, они ожидают, действительно ли Россия прекратит поставки природного газа. В случае реализации этого сценария возникнут серьезные проблемы для некоторых субъектов финской промышленности и производства продуктов.
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В Финляндии опасаются, что Россия может остановить поставки газа
Предварительно в Финляндии считали, что Россия может прекратить поставки газа 23 мая, ведь тогда европейская страна должна оплатить следующие счета за газ государства-агрессора.
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен прокомментировал эту информацию. Он заявил, что не может подтвердить это и добавил, что в целом в Европе сейчас обсуждают вопросы поставки газа из России на Запад.
Что известно о ситуации с поставкой газа
Для России не новый вариант. Ранее государство-агрессор уже отрезало от газа Польшу и Болгарию. В российском "Газпроме" заявили, что они приняли это решение, поскольку эти страны отказались платить за газ в рублях.
Добавим, что Украина на днях сообщила, что сейчас не способна совершать транзит почти трети газа из России в Европу. Главная причина – станции находятся на временно оккупированных территориях. Через одну из станций Европа получила до 32,6 миллиона кубометров газа в сутки.
Кроме того, Болгария смогла договориться о поставках сжиженного газа из США. Парадокс в том, что цена для болгар стала меньше по сравнению с той суммой, которую официальная София платила России.
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