Россия почти полностью заблокировала возможность поставки украинского зерна за границу. Крупнейшие украинские порты, через которые и экспортировались зерновые или захвачены оккупантами, или к ним заблокирован доступ. В начале апреля 2022 года Украина могла экспортировать только 500 тысяч тонн в месяц, по сравнению с 5 миллионами тонн до войны.

Если Россия не разблокирует порты Украины, миру угрожают голод и массовая миграция, – ООН

При этом Украина производит существенную долю мирового продовольствия: около 27% подсолнечных семян, 5% ячменя, по 3% пшеницы и рапсовых семян, 2% кукурузы.

Самым же экспортером пшеницы в мире является Россия. Она хоть и имеет возможность экспортировать зерновые, но из-за наложенных санкций и своих требований тоже сталкивается с проблемами. При этом россияне активно вывозят украинское зерно с оккупированной территории к себе. Или пытаются краденое зерно продать за границей. Но получают отказы из-за возможных санкций.

Такая ситуация привела к изменению цепей снабжения на мировом рынке. Но значительный скачок цен на зерновые. Еще в начале апреля Индия решила выйти на экспортный рынок. Эта страна является вторым в мире производителем пшеницы. Хотя до этого страна отличалась хранением своего урожая пшеницы для внутреннего потребления.

И через месяц Индия вернулась к тому, чтобы не продавать пшеницу заграницу. Генеральный директор внешней торговли Индии обнародовал заявление о запрете экспорта пшеницы с немедленным вступлением в силу. Исключения только для тех случаев, когда были выданы безотзывные аккредитивы, или если правительство Индии разрешает экспорт странам, которые возлагаются на пшеницу для обеспечения продовольственной безопасности.

Правительство ссылается на рост цен на пшеницу и необходимость защиты продовольственной безопасности в Индии и других уязвимых странах как катализатор для изменения экспортной политики.