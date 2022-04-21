На финишной прямой к дефолту: российский ВТБ выплатил евробонды в рублях

Второй крупнейший российский банк ВТБ уверенно идет к дефолту, поскольку выплатил 52 миллиона долларов владельцам евробондов в рублях.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

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Почему ВТБ ждет дефолт

Банк 15 апреля заплатил 4,2 миллиарда рублей, когда был обязан заплатить эту сумму в долларах. Такое нарушение обязательств фактически считается техническим дефолтом.

Заметим, что страны Запада наложили на ВТБ санкции еще в феврале, когда началась полномасштабная война России против Украины. Поэтому ВТБ полностью отрезали от зарубежной платежной инфраструктуры в иностранной валюте. Поэтому банк не может производить платежи в долларах.

Этот выпуск еврооблигаций ВТБ сделан еще до 2014 года, поскольку после аннексии Крыма ВТБ не мог выпускать длинные валютные облигации из-за санкций. Еще 2 выпуска еврооблигаций номинированы в долларах и еще один – в швейцарских франках.

Напомним, что Россия и сама близка к суверенному дефолту . Если до 4 мая она не заплатит по еврооблигациям в долларах, будет объявлен дефолт.

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