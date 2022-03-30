Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своей речи в Берлине.

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На самом деле мы, европейцы, по меньшей мере, с 2014 года знали… что мы должны стать полностью независимыми от российского импорта ископаемого топлива, и была принята стратегия диверсификации нашего импорта энергоносителей,

– сказала она.

Однако Германия, как и вся Европа, не справилась с этим. И сейчас происходит расплата жесточайшим образом.

Немецкая дилемма

Германия является одной из наиболее зависимых европейских стран от российского газа и ее крупнейшим импортером. Сейчас перед властью стоит задача: уменьшить свою зависимость от России, загнав собственную экономику в рецессию.

Министр экономики Роберт Хабек также подверг критике предыдущее немецкое правительство.

Энергетическая политика – это всегда политика власти, это всегда политика интересов, следовательно, всегда политика сохранности. И оглядываясь назад, почти не укладывается в голове, как мы могли быть такими слепыми, чтобы не замечать этого,

– сказал министр.

С 2014 года Германия усилила свою зависимость от российского импорта энергоносителей, а также одобрила строительство противоречивого газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

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