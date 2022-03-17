Президент Владимир Зеленский обратился к немецкому Бундестагу. Он напомнил, что Украина предупреждала о мощном российском оружии, но Германия думала в первую очередь о своей экономике.

К теме Зеленский напомнил Германии, что она еще не искупила вину перед украинцами

Когда мы говорили вам, что "Северные потоки" – это оружие и подготовка к великой войне, мы слышали в ответ, что это экономика. Экономика. Экономика. А это был цемент для новой стены,

– заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина обращалась с просьбой о введении санкции еще до начала войны. Это показало бы врагу, что Европа – это сила. Но Европа, в том числе Германия, затягивала с этим решением.

Германия все еще сотрудничает с Россией

Президент заявил, что Германия своими торговыми маршрутами в Россию возвела новую стену в Европе. Стену, за которой часть Европы не видит, что происходит и не может полностью почувствовать то, что сегодня переживают украинцы.

Вы – будто снова за стеной. Да, не Берлинской. Но среди Европы. Между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимается вами, хотя может помочь,

– обратился Зеленский.

Напомним, что именно Германия поначалу была противницей отключения России от системы SWIFT. А также эта страна продолжает активно покупать российские энергоресурсы. Правда, обещают со временем отказаться от них.