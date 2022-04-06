Мы затормозили "Северный поток-2" за несколько недель до войны, – посол Германии

Международные партнеры не вводили превентивные санкции против России. Однако Германия по крайней мере приостановила "Северный поток-2" еще до полномасштабной войны.

А именно – за несколько недель до вторжения. Об этом рассказала посол Германии Анка Фельдгузен.

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Из-за риторики Путина стало понятно, каким может быть риск из-за возможного ввода этого газопровода в эксплуатацию,

– заявила Фельдгузен.

Она также прокомментировала отсутствие других превентивных санкций против России. Никто (не только Германия) не хотел их внедрять, но санкционный список был готов. Его Европа сразу же ввела.

Уменьшение энергозависимости

До вторжения Европа угрожала отключить Россию от системы SWIFT. Но сделала это лишь на вторую неделю войны лишь с несколькими банками. Поэтому, к сожалению, не все угрозы по санкциям воплотились в реальность.

Посол называет приостановку "Северного потока-2" одним из шагов по избавлению энергозависимости от России. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сожалеет о своей поддержке "Северного потока-2".

До войны на немецком рынке было 55% российского газа. Но уже в этом году они считают возможным сократить эту долю до 30%, то есть почти вдвое. А к середине 2024 года Германия планирует окончательно избавиться от своей зависимости.

Зависимость Европы от российского газа / инфографика 24 канала

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