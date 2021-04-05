Мы видим определенный прогресс, – Марченко о сотрудничестве с МВФ
В Министерстве финансов видят прогресс в переговорах с Международным валютным фондом. Кроме того убеждены, что стороны приближаются к пониманию.
Источник:"Интер"
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что решение Конституционного Суда отбросило Украину к обязательствам по предварительным программам, которые, собственно, и являются основными препятствиями в сотрудничестве с МВФ.
Кстати Украине уже некомфортно без денег МВФ, – Марченко
Что думает Марченко о переговорах с МВФ
В то же время новые обязательства, по словам Марченко, не являются преградами. Кроме того, на переговоры с МВФ министр смотрит оптимистично.
Мы видим определенный прогресс, в последнее время он довольно успешный,
– сказал Марченко.
Кроме того, глава Минфина отметил, последний звонок премьер-министра свидетельствует о том, что власть приближается к пониманию по некоторым вопросам.
Марченко добавил, что сценарий сотрудничества с МВФ для Минфина является основным. Другие сценарии, по его словам, являются нежелательными, поскольку имеют соответствующие последствия.
Сотрудничество Украины с МВФ: что нужно знать
- В июне 2020 года Фонд утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины, то есть помощь в размере 5 миллиардов долларов. Летом 2020 года Украина уже получила 2 миллиарда.
- В течение 2020 года должны были поступить еще 2 транша – 700 миллионов долларов, однако денег государство до сих пор не получило.
- В конце 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу в Украине. Однако пока программа стоит на паузе. Украина должна выполнить все условия.
- Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман не берется прогнозировать, когда государство получит следующий транш.
Поделиться новостью