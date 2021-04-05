В Министерстве финансов видят прогресс в переговорах с Международным валютным фондом. Кроме того убеждены, что стороны приближаются к пониманию.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что решение Конституционного Суда отбросило Украину к обязательствам по предварительным программам, которые, собственно, и являются основными препятствиями в сотрудничестве с МВФ.

Кстати Украине уже некомфортно без денег МВФ, – Марченко

Что думает Марченко о переговорах с МВФ

В то же время новые обязательства, по словам Марченко, не являются преградами. Кроме того, на переговоры с МВФ министр смотрит оптимистично.

Мы видим определенный прогресс, в последнее время он довольно успешный,

– сказал Марченко.

Кроме того, глава Минфина отметил, последний звонок премьер-министра свидетельствует о том, что власть приближается к пониманию по некоторым вопросам.

Марченко добавил, что сценарий сотрудничества с МВФ для Минфина является основным. Другие сценарии, по его словам, являются нежелательными, поскольку имеют соответствующие последствия.

Сотрудничество Украины с МВФ: что нужно знать