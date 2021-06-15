Мы сможем договориться, – Марченко о сотрудничестве с МВФ

Несмотря на то, что мы не можем договориться с МВФ, они готовы практически подарить нам примерно 2 миллиарда 700 миллионов в рамках борьбы с последствиями пандемии. Вместе с тем мы можем не получить транша в рамках переговоров.
В то же время нам нужно как-то погасить долг. Министр финансов Украины Сергей Марченко прагматично относится к таким вещам. Об этом рассказал в программе "Первые лица".
Интересно Мои потребности ограничены, – Марченко ответил, сколько сейчас зарабатывает
Он также добавил, что аллокация (распределение, размещение финансовых ресурсов и инвестиций – 24 канал) возможна. Как и когда она состоится – пока неизвестно.
Марченко также подчеркнул, что решение о 2,7 миллиарда от него не зависит. Поэтому, он не совсем надеется на эти деньги, поскольку неизвестно никаких деталей.
Я рассчитываю, что мы сможем наконец договориться,
– отметил Марченко.
Он заверил, что мы сможем договориться. Министр в это твердо верит.
"У нас продолжаются постоянные переговоры и есть понимание, как мы дальше должны двигаться. Для меня это основной сценарий", – заверил Марченко.
Сотрудничество Украины и МВФ: коротко
- Украина и МВФ подписали меморандум по 1,5-летней программе stand-by на сумму 5 миллиардов долларов 9 июня 2021 года.
- Тогда же Украина получила первый транш размером в 2,1 миллиарда долларов.
- По соглашению еще в 2020 году должны были предоставить 2 транша, каждый стоит 700 миллионов долларов. Этого не произошло из-за невыполнения Украиной условий МВФ.
- Миссия МВФ уже дважды возобновляла работу в Украине, но ни разу это не принесло результата. Поэтому ожидают, что Украина не получит следующий транш как минимум до осени.