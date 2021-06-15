Мы сможем договориться, – Марченко о сотрудничестве с МВФ

Несмотря на то, что мы не можем договориться с МВФ, они готовы практически подарить нам примерно 2 миллиарда 700 миллионов в рамках борьбы с последствиями пандемии. Вместе с тем мы можем не получить транша в рамках переговоров.

В то же время нам нужно как-то погасить долг. Министр финансов Украины Сергей Марченко прагматично относится к таким вещам. Об этом рассказал в программе "Первые лица".

Интересно Мои потребности ограничены, – Марченко ответил, сколько сейчас зарабатывает

Он также добавил, что аллокация (распределение, размещение финансовых ресурсов и инвестиций – 24 канал) возможна. Как и когда она состоится – пока неизвестно.

Марченко также подчеркнул, что решение о 2,7 миллиарда от него не зависит. Поэтому, он не совсем надеется на эти деньги, поскольку неизвестно никаких деталей.

Я рассчитываю, что мы сможем наконец договориться,

– отметил Марченко.

Он заверил, что мы сможем договориться. Министр в это твердо верит.

"У нас продолжаются постоянные переговоры и есть понимание, как мы дальше должны двигаться. Для меня это основной сценарий", – заверил Марченко.

Сотрудничество Украины и МВФ: коротко