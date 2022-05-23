Мы предлагаем всем компаниям, которые выходят из России, рынок Украины – Зеленский

Зеленский заявил, что Украина предлагает развитие на своем рынке компаниям, которые выходят из России. Следовательно, иностранные бренды получат доступ к общему рынку Европы.

Кроме того, иностранные компании получат доступ к 40 миллионам потребителей. Об этом Зеленский заявил во время обращения на экономический форум в Давосе 23 мая, сообщает 24 канал.

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С нашей стороны, предлагаем каждой компании, которая покидает российский рынок, продолжить деятельность в Украине. Вы получите доступ не только на наш рынок в объеме 40 миллионов потребителей, но и доступ к общему рынку Европы,

– заявил Зеленский.

Президент Украины отмечает, что таким образом все бренды только разовьются и улучшатся. Ведь любая компания реально поддержит защиту свободы в мире.

Он добавил, что наши представители в Давосе могут ознакомить каждый бренд с перспективами, которые Украина открывает для бизнеса.

Предложение Зеленского восстановить Украину вместе

Президент Украины предложил миру и, Швейцарии в частности, приобщиться к восстановлению Украины после войны.

Объем работ – колоссальный. Есть более чем пол триллиона долларов убытков. Десятки тысяч объектов разрушены. Нужно отстроить целые города, целые отрасли. Мы предлагаем специальную, историческую, весомую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров или у городов-партнеров, или у компаний-партнеров будет возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины: городом, общиной или отраслью,

– рассказал Зеленский.

По словам президента, Британия, Дания и Европейский союз уже выбрали конкретное направление для шефства. Благодаря такой модели послевоенное восстановление может стать быстрым и эффективным.

Это отличная возможность для экономического скачка в мире. И первая самая большая возможность восстановления экономики в Европе за все время после Второй мировой войны.

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