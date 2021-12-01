Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что система фискализации таки вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Гетманцев разъяснил о РРО

Нардеп отметил, что система проста и доступна. Она не требует учета остатков и прихода товара, кроме ювелирки, электроники и лекарств.

Также РРО не обязательно устанавливать в селах и в некоторых других случаях, предусмотренных постановлением.

Нардеп обратился к протестующим

Гетманцев заявил, что все, кто пытается убедить в обратном относительно РРО якобы являются мошенниками.

Они зарабатывают конкретные деньги на вас и ваших протестах... Мы находимся в постоянном диалоге с малым бизнесом по улучшению/упрощению системы РРО, но никогда не будем обсуждать отсрочку системы,

– добавил политик.

Поэтому Гетманцев призвал устанавливать РРО и спокойно заниматься бизнесом. Кроме того, он обнародовал детальные разъяснения.

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