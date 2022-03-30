Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Данило Гетманцев.

К теме Мы не должны надеяться, что Запад все сделает за нас, – Гетманцев

Политик заверил, что будущее восстановление экономики – это, прежде всего, ежедневный системный труд каждого украинца на своем месте.

Если кто рассчитывает на то, что нам дадут деньги, и мы отменим налоги, и за счет доноров будем выплачивать огромные зарплаты, пенсии и построим стране сад, то этот человек – идиот. Не надо верить в сказки,

– сказал Гетманцев.

При этом нардеп отметил, что Украина действительно получит очень большую помощь от международных партнеров. И это будет исторический шанс стать богатой страной. Воспользуемся ли мы им – будет зависеть от нашего ежедневного и тяжелого труда.

"План Маршалла-2"

Гетманцев провел аналогию будущей помощи Западу по плану Маршала после Второй мировой войны. Тогда странам выплатили по сегодняшним меркам 150 миллиардов долларов. В основном деньги получили Великобритания, Франция и ФРГ. Очевидно, что этих денег было недостаточно, и каждая из стран прилагала свои усилия для восстановления.

Напомним, что по правительственной оценке, прямые и косвенные убытки от российской агрессии уже достигли более 1 триллиона долларов.

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