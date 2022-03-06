Но украинская экономика продолжает работать – ее перевели на военные рельсы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Заводы и фабрики продолжают работать

они выполняют военный заказ;

ремонтируют технику;

превращают военные трофеи в оружие.

Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду,

– призвал министр.

Министр призвал украинцев, переехавших в более безопасные места, найти работу, чтобы быть полезным в борьбе против оккупантов. Ведь кроме военного фронта, у нас есть волонтерский, информационный и т.д.

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