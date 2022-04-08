Мы ничего сейчас не строим, – Шмыгаль о расходах бюджета в условиях войны

Украинское правительство фактически сделало секвестр бюджета в условиях войны. Украина отказалась от всех капитальных расходов.

Об этом в эфире телемарафона сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Мы можем только ремонтировать поврежденные вещи, но ничего сейчас не строим. Не производим никаких капитальных закупок. Остановили абсолютно все, что касается капитальных расходов,

– заявил Шмыгаль.

Кроме того, правительство сократило текущие расходы на 10%. Это позволило наполнить резервный фонд на 73 миллиарда гривен, который используются для финансирования нужд армии.

Пенсии и зарплаты выплачивают

Кроме военных расходов, правительство продолжает финансировать социальные и гуманитарные нужды. Так, Украина выполняет свои обязательства и выплачивает зарплаты, пенсии, соцвыплаты и прочее. В зависимости от того, как будет выполняться бюджет в апреле, правительство решит, сокращать ли бюджетные расходы в дальнейшем, в том числе и обязательные платежи.

"Думаю, во второй половине апреля мы уже будем видеть тенденцию и совместно с министром финансов, министром экономики эти вещи будут обсуждаться с обществом", – заверил Шмыгаль.

Напомним, что каждый день украинский бюджет теряет 2 миллиарда гривен из-за войны. А по оценке правительства, потери Украины от войны превысят 1 триллион долларов.

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