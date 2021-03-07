Даниил Гетманцев заявил, что без принятия непопулярных, но очень нужных решений, у Украины нет будущего. Народный депутат считает, что политики недостаточно делают для того, чтобы пойти по пути Лешека Бальцеровича – автора экономических реформ в Польше.

Глава финансового комитета Верховной Рады отметил, что теперь Бальцерович – национальный герой в Польше.

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Украине нужны непопулярные решения

Мы крайне недостаточно делаем для того, чтобы пойти по пути Бальцеровича, но без принятия непопулярных, но очень нужных решений, у нашей страны будущего нет,

– заявил Гетманцев.

По его словам, Украина "потеряла, что могла" и оказалась в определенной ловушке.

"Ибо находясь в тени и платя такие зарплаты учителям, что они идут на базар или едут в Польшу, мы продолжаем дискуссию, надо ли фискализировать, надо ли принимать антиоффшорный закон, потому что якобы можно загнобить бизнес", – добавил нардеп.

Гетманцев считает, что последние 30 лет украинские политики ставят перед собой корыстные задачи, взамен не трогают темы, которые являются непопулярными.