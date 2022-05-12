Мы не в состоянии сделать это на осень, – немецкий министр о полном отказе от российского газа
Источник:МИД Украины
Роберт Габек заявил, что Германия пока не может позволить себе ввести полное эмбарго российского газа. По его словам, хранилища наполнены топливом всего на 40%.
Министр экономики отметил, что этого будет достаточно для летнего периода, но на перспективу страна должна полностью преодолеть зависимость от голубого топлива агрессора. Об этом вицеканцлер сообщил во время совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой 12 мая.
Читайте также Цены на природный газ в Европе снова пошли вверх: при чем здесь Украина и Россия
Я чувствую, что пока мы не в состоянии полностью отказаться от российского газа на осень,
– сказал Роберт Габек.
"Тех 40%, что у нас есть, тоже не хватит, но мы работаем над усилением нашей экономики. Над другими источниками и мы одобрили решение о нефтяном эмбарго", – пояснил министр.
Вицеканцлер добавил: "Газ еще нам понадобится. Через несколько месяцев мы сделаем все необходимое в инфраструктурном плане, чтобы ввести это эмбарго (на российский газ – 24 канал)".
Кулеба поблагодарил Габека
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Роберт Габек – это настоящий друг Украины.
Уверил меня: Германия не бросит Украину в нашей борьбе с российской агрессией. Благодарен ему за поддержку эмбарго на российскую нефть,
– рассказал глава МИД.
"Мы обсудили пути преодоления топливного кризиса в Украине", – заметил он.
Преодоление энергозависимости от России
Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что Евросоюз планирует потратить ориентировочно 195 миллиардов евро для преодоления энергозависимости и от России.
Основная часть действий должна быть реализована до 2027 года. Однако, есть значительно амбициозные части, предусматривающие работу на перспективу и по истечении 5-летнего срока.
Большую часть усилий и ресурсов ЕС хотят направить на то, чтобы активнее использовать возобновляемые источники энергии. Кроме того, планируют:
- наращивать энергосбережение;
- диверсифицировать источники импорта энергоресурсов;
- увеличивать инвестиции.
Вероятно, именно это позволит заменить поставки угля, нефти и природного газа из России.Обратите внимание! Любые действия такого типа будут неуспешными, если не иметь хорошую логистику для транспортировки ресурсов. Поэтому часть из этих 195 миллиардов евро хотят инвестировать в развитие инфраструктуры.