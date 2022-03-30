Мы не должны надеяться, что Запад все сделает за нас – Гетманцев
Источник:Украинские новости
Пока война продолжается, в Украине уже обдумывают, как будут восстанавливать страну после победы. И надеяться исключительно на помощь Запада нельзя.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Данило Гетманцев.
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Нам нужно осознать, что послевоенное восстановление, это наша собственная задача и наша проблема. Мы не должны надеяться, что Запад это сделает все за нас и полностью профинансирует все,
– заявил Гетманцев.
Украинцы должны построить новую экономику после войны. Вместо сырьевых отраслей необходимо переориентироваться прежде всего на высокотехнологичные. В этом должна помочь налоговая политика.
Налоговая политика после войны
- привлечение крупных иностранных стратегических инвесторов в экономику Украины;
- развитие крупных предприятий на территории нашего государства;
- возобновление инфраструктуры государства за счет привлеченных средств.
Гетманцев отмечает, что налоговая политика должна быть сбалансирована, чтобы не было, когда крупный бизнес платит малые налоги, а пенсионеры получают 100 долларов.
Напомним, что украинцам снизили и отменили некоторые налоги на время войны. Все чтобы бизнес работал, а люди получали зарплаты. Ведь экономическая стабильность в стране – это тоже очень важный фактор для нашей победы.
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