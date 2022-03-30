Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Данило Гетманцев.

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Нам нужно осознать, что послевоенное восстановление, это наша собственная задача и наша проблема. Мы не должны надеяться, что Запад это сделает все за нас и полностью профинансирует все,

– заявил Гетманцев.

Украинцы должны построить новую экономику после войны. Вместо сырьевых отраслей необходимо переориентироваться прежде всего на высокотехнологичные . В этом должна помочь налоговая политика.

Налоговая политика после войны

привлечение крупных иностранных стратегических инвесторов в экономику Украины;

развитие крупных предприятий на территории нашего государства;

возобновление инфраструктуры государства за счет привлеченных средств.

Гетманцев отмечает, что налоговая политика должна быть сбалансирована, чтобы не было, когда крупный бизнес платит малые налоги, а пенсионеры получают 100 долларов.

Напомним, что украинцам снизили и отменили некоторые налоги на время войны . Все чтобы бизнес работал, а люди получали зарплаты. Ведь экономическая стабильность в стране – это тоже очень важный фактор для нашей победы.