Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он продолжает призывать мир вводить более жесткие санкции и действовать решительно и без проволочек.

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Покупать их (нефть и газ – 24 канал) теперь означает платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей,

– написал министр.

Кулеба добавил, что приветствует первые решительные шаги ряда европейских государств в этом отношении.

Напомним, что Украина несколько дней отчаянно призывала мир отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Наконец пришлось убедить последних противников – Венгрию и Германию. Теперь западные партнеры готовятся к этому решению. Правда, сначала отрезать от SWIFT могут не всю Россию, а отдельные банки и компании. Подробнее о последствиях отключения России от SWIFT читайте в нашем материале.

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