МВФ выделит Украине только часть средств, — рейтинговое агентство Fitch
Источник:Fitch Ratings
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Украина не сможет выполнить все условия по программе stand-by. Так что в 2022 году получит лишь долю от 2,2 миллиарда долларов.
Прогнозы Fitch
Сценарий, который спрогнозировали в Fitch, предусматривает частичное выделение оставшихся 2,2 миллиарда долларов средств SBA в 2022 году. Вместе с тем в агентстве ожидают поступления средств от других международных финансовых институтов и доступ Украины к рынкам еврооблигаций.
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Выполнение остальных требований SBA во многом зависит от способности президента Зеленского получить парламентскую поддержку своих законодательных инициатив,
– считают в Fitch.
Что так SBAStand-by Arrangements (SBA) – соглашения о резервных кредитах или соглашения о расширенных кредитах (Extended Arrangements) предполагают, что страна получает гарантию того, что она сможет автоматически получать иностранную валюту до суммы, о которой достигнута договоренность по программе stand-by , в любое время, в течение срока действия соглашения при соблюдении его условий.
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В агентстве также отмечают, что, несмотря на принятие в этом году антиолигархических мер и мер по судебной системе и коррупции, медленное завершение первого обзора программы SBA с МВФ подчеркивает стоящие перед президентом проблемы, в том числе из-за неожиданных изменений в работе Конституционного Суда.
Риски реализации политики отчасти возникают из влияния олигархов, пророссийские сил и судебной системы,
подчеркивает Fitch.
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Программа ожидания
- Сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов утвердили 9 июня 2020 года.
- Помощь направляют на преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в нашем государстве.
- Украина планирует придерживаться стратегии программы, чтобы успешно ее пройти и получить все транши.
- Всего утвердили 2,8 миллиарда долларов, еще осталось 2,2 миллиарда долларов. Программу продлили на 6 месяцев – у Украины есть больше шансов получить эти средства.