МВФ выделит рекордные 650 миллиардов долларов на поддержку мировой экономики

Совет руководителей Международного валютного фонда 2 августа одобрил выделение из резерва 650 миллионов долларов для ликвидности мировой экономики. Известно, что Украина также получит деньги.

МВФ выделил деньги странам-участницам

Деньги переведут странам-членам МВФ пропорционально квотам. Соответствующее решение вступит в силу 23 августа.

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Это историческое решение – наибольшее распределение СДР (специальных прав заимствований – 24 канал) в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса,

– заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

275 миллиардов долларов направят в страны с формирующимся рынком, а также развивающимся государствам.

"Распределение послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим самым уязвимым государствам-членам, которые с трудом справляются с последствиями кризиса COVID-19", – добавила Георгиева.

Какую помощь получит Украина

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, Украина пропорционально своей квоте может получить 2,7 миллиарда долларов.