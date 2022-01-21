50 миллионов от МВФ

Деньги для противодействия глобальному потеплению смогут получить около 75% стран МВФ. Средства из специального Фонда странам будут давать в долг в виде СДР. Один из критериев для страны, чтобы получение средств – низкий ВВП на душу населения.

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Почему Украина может получить средства

Средства смогут получить все развивающиеся страны с низким уровнем дохода и страны со средним уровнем дохода с ВВП на душу населения – менее 12 тысяч долларов в год. Напомним, что в Украине ВВП на душу населения в 2020 году составил чуть более 3,7 тысячи долларов.

Что такое ВВП на душу населения

Это мера выпуска продукции на душу населения в долларах постоянной покупательной способности, при этом нивелируется влияние инфляционных процессов. Высший реальный ВВП на душу населения является показателем более высокого уровня жизни.

Как будут распределять средства

Сумма денег, которую любая страна может ссудить с траста, будет ограничена 150% квоты МВФ страны, но не более 1,4 миллиарда долларов. Это условие фактически ограничивает, сколько денег может получить большая страна со средним уровнем дохода, например Турция, Россия или Аргентина.

В МВФ будут индивидуально определять, может ли страна рассчитывать на деньги из Фонда, все будет зависеть от долговой политики стран и их постоянства в проведении структурных изменений. Также, чтобы получить доступ к фонду, страна уже должна сотрудничать с МВФ по основной программе.

Сотрудники МВФ предлагают дать странам 20 лет на возврат средств, а погашение ссуды, за исключением выплаты процентов, будет начинаться через 10 лет. Фонд планируют запустить до конца 2022 года.

Кто будет финансировать Фонд

Траст будет финансироваться более богатыми странами, которые направляют свои резервы в МВФ более "бедным" странам. Фонду придется мобилизовать 50 миллиардов долларов для того, чтобы справиться с прогнозируемым спросом.

Фонд направлен на решение долгосрочных проблем экономической стабильности, в частности – изменение климата, готовность к пандемии и цифровизацию. Предполагается, что исполнительный комитет может дать старт инициативе на апреле, а до конца года она полностью заработает.