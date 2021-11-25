МВФ второй раз за месяц ухудшил экономический прогноз для Украины на 2021 год

Международный валютный фонд ухудшил второй раз за октябрь экономический прогноз для Украины на текущий год. Однако оставил без изменений прогноз на 2022 и 2023 годы.

Экономический рост Украины в 2021 году

МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в текущем году с 3,5% до 3,2%. Ранее в Фонде заявляли, что экономика Украины будет расти медленнее, чем в мире в целом и не сможет восстановиться в этом году после падения на 4% в 2020 году.

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Прогноз экономического роста на следующие годы

Примечательно, что МВФ оставил без изменений экономический прогноз для Украины на следующие два года и ожидается, что:

в 2022 году ВВП вырастет до 3,6%,

по результатам 2023 года – до 3,4%.

Другие важные прогнозы МВФ

НБУ прогнозируют , что ВВП вырастет на 3,8% (ранее ожидался рост на 4%) в 2022 году и на 4% в 2023 году.

В октябрьском прогнозе Фонд оценивал дефицит текущего счета Украины на уровне 0,7% ВВП, а в следующем – 2,4% ВВП.

Прогноз нулевого баланса текущего счета в 2021 году с последующим переходом в дефицит текущего счета в 2,7% ВВП по результатам 2022 года и 3,2% ВВП в 2023 году.

Поступление прямых иностранных инвестиций:

в 2021 году на уровне 3,3% ВВП,

в 2022 году – 2,4% ВВП,

в 2023 году – 2,5% ВВП.

Что такое ВВП ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.

Альтернативные прогнозы роста ВВП в 2021 году