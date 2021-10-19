По результатам первого просмотра Украина получит выплату от МВФ в размере примерно 700 миллионов долларов. Такой информацией поделились на сайте Кабмина.

Примечательно МВФ спрогнозировал курс гривны к доллару до 2026 года

Как украинский премьер оценивает сотрудничество с МВФ

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это – один из маркеров для международного сообщества, который показывает, что государство движется в правильном направлении.

Сегодняшняя оценка Фонда показывает, что Украина активно внедряет реформы для развития современного государства с развитой рыночной экономикой,

– подчеркнул чиновник.

Он также рассказал о показателе эффективности совместной работы для успешного будущего Украины. Говорится, в частности, о новых проектах со Всемирным банком, выделении второго транша макрофинансовой помощи от ЕС и положительных договоренностях с Фондом.

Важно! Украинская власть ожидает, что в МВФ утвердят соответствующую договоренность уже в ноябре 2021 года и продлят срок действия программы до конца июня 2022-го.

О программе Stand-by между Украиной и МВФ

Эту совместную программу на 5 миллиардов долларов стороны утвердили еще 9 июня 2020 года. Она направлена ​​на преодоление последствий пандемии коронавируса COVID-19. А также – на укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в Украине.

Отметим, что предыдущая миссия МВФ проходила в Украине в начале 2021 года. Тогда результаты работы украинского правительства ее представители определили как неудовлетворительные. Программа stand-by должна завершиться в декабре 2021 года.